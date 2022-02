Interview mit Historiker – «Wir sind noch nicht fertig mit diesem Virus» Die Schweiz gehe mit ihren Öffnungen ein kalkuliertes Risiko ein, sagt der Wirtschaftshistoriker Adam Tooze. Er warnt vor neuen Corona-Varianten und sagt, was die Politik jetzt ändern muss. Andreas Tobler Simon Widmer

«Selbstverständlich müssen wir eine Paranoia verhindern, wie sie im Kalten Krieg die Mentalität prägte», sagt der Wirtschaftshistoriker Adam Tooze. Foto: Chris Sorensen (Laif)

Der Wirtschaftshistoriker Adam Tooze forscht über die grossen Brüche in der Geschichte. In seinem Buch «Sintfut» schrieb er über die Jahre nach dem Ersten Weltkrieg. Später legte er dar, wie die Finanzkrise 2008 die Welt verändert hat. Jetzt interessiert sich der Brite vor allem für die Folgen der Pandemie. Man müsse sich der Risiken bewusst sein, die immer noch vom Coronavirus ausgehen. Das gelte auch für die Schweiz, wo der Bundesrat den grossen Schritt in die Freiheit plant.