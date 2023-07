Unihockey in Winterthur

Kann der HC Rychenberg auch in der kommenden Saison jubeln? In der vergangenen Spielzeit reichte es für den Playoff-Halbfinal.

Michel Schwerzmann: Das Schönste ist, wenn man sieht, wie sich die Mannschaft entwickelt und dass sie funktioniert. Wie zum Beispiel in der Playoffserie gegen Zug, als klar erkennbar war, dass sie Entwicklungen machte und ein nächstes Level erreichte. Das Schwierigste ist der Umgang mit Verletzungen. Diese erfordern sehr viel Anpassungsfähigkeit und Planungsflexibilität. Dazu kommt die menschliche Komponente. Die Spieler hadern natürlich auch, wenn ihnen solches widerfährt. Umso schöner ist es dann, kommen sie gestärkt zurück. Grundsätzlich vollführt der Sport – und auch der Verein – einen Balanceakt zwischen dem Anspruch der Professionalität und der Popularität auf der einen und den vorhandenen Mitteln der Sportart auf der anderen Seite.

Was sind die schönsten respektive schwierigsten Aufgaben eines Sportchefs?

Samuel Nussbächer: Da wir überzeugt sind von ihrer Entwicklung, wollten wir den Kern der Mannschaft zusammenhalten. Dies ist uns gelungen. Sämtliche Leistungsträger der letzten Saison blieben erhalten. Darüber hinaus wollten wir die Mannschaft mit einigen unserer Talente ergänzen und sie fix auf NLA-Stufe einbauen. Davon erhoffen wir uns einen interessanten Mix. Und nicht zuletzt wollten und konnten wir das Team mit Nico Mutter, Michel Wöcke, der wieder ab Saisonstart dabei ist, und Johan Larsson punktuell in der Qualität und Breite verstärken.

Schwerzmann: Sie werden die Entwicklung ihrer Karriere in einem neuen Umfeld forcieren (Anmerkung der Redaktion: bei Kloten in der NLB) und davon profitieren können.

War es von Beginn an eure Absicht, auf Moritz Krebs und David Foelix zu verzichten?

Schwerzmann: Wir hatten Larsson schon seit längerer Zeit auf unserem Radar. Nebst den spielerischen Qualitäten, die er mitbringt, wussten wir auch von seiner vorbildlichen Einstellung und professionellen Mentalität, was in unserer Entscheidungsfindung von zentraler Bedeutung war.

War Larssons Verpflichtung nur eine aus der Not geborene Lösung, die ihr auf die Schnelle fandet? Oder war bereits vorher ein dritter Ausländer Teil eurer Überlegungen?

Schwerzmann: Er wird zur defensiven Stabilität beitragen und für eine Belebung unseres Offensivspiels sorgen. Seine Skorerwerte der letzten Saison – 34 Punkte in 26 Spielen – sprechen eine klare Sprache.

Was ist von Larsson zu erwarten?

Schwerzmann: Ihn zeichnen seine grosse taktische Kompetenz, sein Kampfgeist und seine Skorerpunkte aus. Er machte in Schweden eine spannende Entwicklung, und wir hoffen, dass er diese bei uns fortsetzen wird.

Und was bringt Nico Mutter mit?

Beni Gutknecht: Der Mix und die Anzahl der Spieler sind bewusst so gewählt. Die Nachwuchsspieler verfügen alle über grosses Talent. Das haben sie unter anderem auf ihrem Weg zur Silbermedaille an der U-19-WM gezeigt. Wir sind von ihnen überzeugt und erwarten, dass sie sich nach der üblichen Phase der Angewöhnung rasch etablieren und versuchen werden, die Top 15 der Mannschaft unter Druck zu setzen. Nicht zu vergessen ist, dass der Trainerstab um Philipp Krebs erfahren genug ist, um die Belastungen steuern und Verletzungen auf ein Minimum reduzieren zu können.

Gutknecht: Sie bringen viel Power, Unbekümmertheit und die hohe Leistungsbereitschaft in jedem Training ein. Sie werden an das NLA-Niveau herangeführt und ihre Spielzeit erhalten.

Was ist von den vier Nachwuchsspielern zu erwarten?

Und was ist vom neuen Torhüterduo zu erwarten?

Schwerzmann: Es ist für uns eine Wunschsituation. Nicolas Schüpbach und Luca Locher bringen sehr viel HCR-Herz und Talent mit. Zudem kennen sie sich bestens und werden sich gegenseitig pushen können. Locher etablierte sich in der letzten Saison definitiv als Top-NLA-Goalie, und Schüpbach tat dies vor zwei Jahren. Der Konkurrenzkampf unter ihnen wird intensiv sein, was auch so sein soll. Allerdings müssen wir erst Schüpbachs Genesung abwarten.