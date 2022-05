Social Media – Wir sind schuld, wenn es schlecht ist Wenn Elon Musk Twitter kauft, gibt es einen Aufschrei – doch am Ende passiert nichts. Warum ist das so? Mathias Möller

Elon Musk will Twitter kaufen – das stösst vielen sauer auf. Ob sie die Plattform aus Protest aber wirklich verlassen, ist ungewiss. Keystone / Karl-Josef Hildenbrand

Jedes Mal, wenn im Netz etwas passiert, was den Nutzern nicht passt, geschieht dasselbe: Ein Aufschrei verbreitet sich über Social Media, die Empörung kulminiert in der Regel in der Erklärung, eine bestimmte Plattform nicht mehr nutzen zu wollen und stattdessen einen anderen Dienst zu wählen. Nach einer kurzen Phase der Suche nach Alternativen und einigen Wechselwilligen, die tatsächlich weiterziehen, läuft dann doch alles wieder wie zuvor.