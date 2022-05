«Wir sind vielleicht nicht so stark, aber mutig»

Sergii Leschtschenko, Berater des Stabschefs von Präsident Wolodimir Selenski: Die Ukraine müsse so lange kämpfen, bis der Preis für Putin zu hoch werde.

Sie waren zu Kriegsbeginn in Kiew eingeschlossen, über Wochen lebten Sie im Bunker des Hauptquartiers der Regierung. Nun sind Sie erstmals wieder raus aus Ihrem Land, auf Besuch in der Schweiz. Wie fühlt sich das an?

Das ist sehr emotional für mich. Als ich am Sonntag hierherreiste, löste es bei mir eine grosse Enttäuschung aus. Ich habe realisiert, dass man, sobald man das Kriegsgebiet verlässt, eine gewisse Distanz zum dortigen Geschehen bekommt.