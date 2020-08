Herr Engelberger, der Epidemiologe Marcel Salathé kritisiert die Kantone scharf. Sie müssten beim Contact-Tracing schneller werden. Hat er recht?

Nein, die Kritik ist nicht berechtigt. Alle Kantone machen das Contact-Tracing mit grossem Engagement. Wir haben schweizweit über 1500 Personen in Isolation und über 5000 Kontaktpersonen in Quarantäne. Dazu kommen noch fast 12’000 Personen in der Einreise-Quarantäne. Das sind beeindruckende Zahlen, die zeigen, dass das System funktioniert. Herrn Salathés Wortmeldung erstaunt mich doch sehr.