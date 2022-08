Bei der Qualitätsüberprüfung ist oft nicht klar, ob mit den verwendeten Messinstrumenten tatsächlich das erfasst wird, auf das es in der Medizin ankommt: Operationssaal in der Uniklinik Balgrist. Foto: Sabina Bobst

Vor 20 Jahren erschien in den USA das Buch «To err is human», in dem gravierende Qualitätsprobleme in der Medizin beschrieben wurden. Zur Verbesserung dieses Missstandes wurde in den USA ein nationales Institut gegründet. Auch in der Schweiz wurde ein derartiges Institut gefordert. Dazu kam es nicht, aber Kommissionen wurden gebildet, Messungen der Qualität verordnet und qualitätssteigernde Massnahmen initiiert.

Teilweise haben diese Massnahmen zu Verbesserungen der Qualität geführt; zum Beispiel ging die Zahl der im Spital erworbenen Infektionen zurück. Viele Massnahmen hatten aber nur einen geringen oder keinen anhaltenden Effekt. Selbst die Initianten der «Qualitätsbewegung» zweifeln heute an der Umsetzung ihrer Initiative, und zunehmend werden auch nicht beabsichtigte Auswirkungen der «Qualitätsbewegung» diskutiert.

Herausforderungen sind die Erfassung der Qualität und die Auswirkungen auf das Verhalten der Mediziner und Medizinerinnen. Es ist oft nicht klar, ob mit den verwendeten Instrumenten tatsächlich das erfasst wird, auf das es in der Medizin ankommt, oder ob etwas einfach nur erfasst wird, weil es messbar ist, hingegen für die Patienten relevante Aspekte vernachlässigt werden. Zudem sind die Kosten für die Erfassung von Qualitätsdaten beachtlich. In den USA betragen sie mehrere Milliarden Dollar pro Jahr, Kostenangaben für die Schweiz fehlen.

Dem enormen Aufwand der Qualitätsmessungen steht der teilweise fragliche Nutzen gegenüber.

In manchen Ländern wird die Bezahlung der erbrachten Leistungen von deren Qualität abhängig gemacht (pay for performance). Der erwünschte Erfolg dieses an sich plausiblen Konzeptes blieb bisher aus, da sich die Ärzte auf jene Qualitätsaspekte konzentrierten, die für die Bezahlung relevant sind, und andere wichtige Aspekte vernachlässigten. Das könnte den Eindruck erwecken, Medizinerinnen und Mediziner würden nur dann qualitativ gute Medizin betreiben, wenn sie dafür einen «Bonus» erhalten.

Dem enormen Aufwand der Qualitätsmessungen steht der teilweise fragliche Nutzen gegenüber. Es gibt wenig verlässliche Hinweise für eine nachhaltige Verbesserung der Behandlungsqualität, und der Vergleich dieser Qualität verschiedener Spitäler/Praxen ist wegen der unterschiedlichen Patienten oft nicht zu rechtfertigen. Dies sollte Anlass sein, die unzähligen Messungen und die von deren Ergebnissen abgeleiteten Aktivitäten zu überdenken.

Im Rahmen der Bewältigung der Covid-Pandemie war zu beobachten, dass der Begriff der «Professionalität» wieder an Bedeutung gewann. Die Pandemie hat einige Schwächen des Gesundheitssystems zutage gefördert, aber auch eine zentrale Stärke, die Professionalität der Menschen im Gesundheitssektor, gezeigt. Ohne finanzielle Anreize, ohne kontinuierliche Messung der Behandlungsqualität, ohne Ausfüllen unzähliger Formulare wurden die Herausforderungen der Pandemie medizinisch gut gemeistert. Zu verdanken ist das der Professionalität der Personen im Gesundheitssystem – ihrem Wissen, ihrer Kompetenz und ihrer intrinsischen Motivation, das Beste für die Patienten zu tun.

Fördern kann man die Professionalität mit Wertschätzung, Autonomie und sinnstiftender Tätigkeit.

Es stellt sich damit die Frage, ob es nicht an der Zeit wäre, die Qualitätsmessungen mit all ihren Konsequenzen zu überdenken und auf ein vernünftiges Mass zu reduzieren, dafür aber die Professionalität zu fördern. Fördern kann man die Professionalität mit Wertschätzung, Autonomie und sinnstiftender Tätigkeit. Wertschätzung ist auch, aber nicht nur eine Frage der Entlohnung. Worte und Gesten sind ebenfalls Möglichkeiten der Wertschätzung.

Wie in anderen Berufen gibt es auch in der Medizin Menschen, denen das Einkommen das Wichtigste im Leben ist. Fehlt es an nicht finanzieller Wertschätzung, sind die Menschen versucht, dieses Defizit durch die Erzielung hoher Einkommen zu kompensieren. Eine zu starke Einschränkung der Autonomie und fehlende Partizipationsmöglichkeiten an Entscheidungsprozessen sind demotivierend und lähmen die Eigeninitiative der Mitarbeiter. Manche Manager glauben, ein Spital wie eine Flaschenproduktionsfirma managen zu können. In Expertenorganisationen, wie das Spital eine ist, funktioniert das selten und generiert beim Personal Widerstand.

Sinnlose Tätigkeiten wie die überbordende Bürokratie mit übertriebenen Dokumentationspflichten sind kein Zeichen der Wertschätzung. Mediziner wollen Sinnstiftendes tun, und jede Patientenkonsultation ist eine Möglichkeit, das Leben eines Menschen zu verbessern und damit Sinn zu stiften. Es steht ausser Zweifel, dass in jedem Spital und in jeder Arztpraxis die Qualität der Behandlungen beobachtet und im Fall von Defiziten korrigiert werden muss. In den letzten Jahren etablierte sich aber eine «Qualitätsindustrie», die weniger die Qualität als ihre Selbsterhaltung im Auge hat. Diese Entwicklung ist zu hinterfragen und mehr Augenmerk auf die Förderung der Professionalität zu legen.

