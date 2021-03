Die Puzzlerinnen Infos einblenden

Jessica Stillhart und Bianca Künzi sind 31 respektive 30 Jahre alt, kennen sich schon lange und wohnen seit sechs Jahren zusammen in Aadorf. Stillhart arbeitet am Kantonsspital Winterthur, Künzi als Sachbearbeiterin für eine Krankenversicherung. Puzzlen war für die beiden eher ungeduldigen Freundinnen schon immer ein Hobby, in dem sie Ruhe fanden. Das Disney-Motiv mit 40’320 Teilen, das vom «Guinnessbuch der Rekorde» als grösstes kommerziell erhältliches Puzzle anerkannt wird, war bisher auch ihre grösste Herausforderung. (nid)