Oliver Höner zum Fall Walijewa - «Wir sprechen von 8-Jährigen, die mehr können als bei uns 20-Jährige»

Der Fall der 15-jährigen russischen Eiskunstläuferin Kamila Walijewa erschütterte die Winterspiele. Was denken Sie darüber?

Er ist auf jeden Fall tragisch. Wenn ich die Umstände betrachte, finde ich es aber schade, dass das Eiskunstlaufen in einen Doping-Zusammenhang gestellt wird, obwohl es kein Dopingsport ist. Aber es war die meistdiskutierte Geschichte der Spiele, gerade weil sie so dramatisch und negativ war. Und mit Walijewa ein junges Mädchen im Mittelpunkt stand, das dem Druck verständlicherweise nicht standhalten konnte. Es war ein Eislauf-Drama pur. Bei mir meldeten sich verschiedene Veranstalter weltweit, die nichts mit Eiskunstlaufen zu tun haben. Sie fanden, es sei ja wahnsinnig, was gerade abgehe, und fühlten sich an die Kerrigan-Harding-Geschichte (die Eisenstangen-Affäre, die Red.) erinnert, die einen Eislauf-Hype auslöste.