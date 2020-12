Online-Kultur aus Winterthur – Wir vermissen euch nicht Manche werden in der Krise erst recht kreativ. Nicht so die bekanntesten Winterthurer Kulturhäuser, mit einer Ausnahme. Helmut Dworschak

Das Musikkollegium Winterthur spielte am Samstag ein Weihnachtskonzert. Foto: PD

Ein «kuratiertes digitales Programm für die Festtage» verspricht das Zürcher Theater Neumarkt auf seiner Website und stellt überdies eine Mediathek zur Verfügung. Mindestens bis 22. Januar sind bekanntlich in der Schweiz kulturelle Veranstaltungen mit Publikum verboten. Gespielt werden kann trotzdem. Das Schauspielhaus Zürich etwa liefert jeweils am Donnerstag Theater nach Hause, per Livestream. «Beziehungspflege» könnte man das nennen: Bei einer längeren Abwesenheit sind kleine Zeichen der Verbundenheit umso wichtiger. «Wir vermissen Sie», ruft uns das Schauspielhaus zu.