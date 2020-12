Elsau mit düsterem Ausblick – «Wir vernichten unser Vermögen» Elsau könnte bald eine Steuererhöhung drohen. Die Schule musste an der Gemeindeversammlung um ihren Ausbau bangen, und es kam zu einem kurzen Schlagabtausch. Nicole Döbeli

Kein eitel Sonnenschein für die Finanzen in Elsau. Foto: Madeleine Schoder

Finanzvorstand Daniel Schmid zeichnete am Montag ein düsteres Bild der Elsauer Finanzen: «Der Ausblick auf 2021 hat sich seit Juni massiv verschlechtert.» Er erwartet tiefe Einnahmen, und gleichzeitig stehen in den nächsten Jahren grössere Investitionen an. Unter anderem muss die Schule für mehrere Millionen ausbauen. «Wenn die Situation sich nicht verbessert, vernichten wir unser Vermögen», sagte Schmid vor 50 Stimmberechtigten.

Man müsse also jetzt reagieren und Ausgaben und Investitionen hinterfragen. Oder die Einnahmen optimieren: «Eine Steuererhöhung dürfte Thema werden», kündigte Schmid an. 2021 bleibt der Steuerfuss aber noch auf den bisherigen 118 Steuerprozenten, das segnete die Gemeindeversammlung so ab.