«Apropos» – der tägliche Podcast – Wir wandern Es ist – nebst dem Jassen – der liebste Freizeitsport von Herrn und Frau Schweizerin. Heute im Podcast «Apropos»: eine kleine Kulturgeschichte des Wanderns. Philipp Loser Host Thomas Widmer Gast Tobias Holzer Produzent

Abonnieren Sie diesen Podcast: auf Apple Podcasts , Spotify oder Google Podcasts .

Wir wandern. In der Ebene, am See, über Hügel, auf die Berge.

Warum tun wir das? Und warum tun das so viele? «Apropos» widmet sich heute der Geschichte des Wanderns. Von den Anfängen tief im Mittelalter bis heute. Wer war der erste Wanderer? Worin liegt die Faszination des Wanderns? Und wie entwickelte sich die Freizeitbeschäftigung von ein paar Intellektuellen zu einer Massenbewegung?

Diese Fragen beantwortet «Wanderpapst» Thomas Widmer in einer neuen Folge von «Apropos». Er ist langjähriger Redaktor des «Tages-Anzeigers» und Autor von verschiedenen Wanderbüchern. Moderiert wird die Sendung von Philipp Loser.



Die Wanderwoche Infos einblenden Während unserer Wanderwoche erfahren Sie alles zu den SAC-Hütten, wir ergründen aber auch den Sinn und Unsinn von Trekkingstöcken, bringen Ihnen das Gambarogno TI näher, und neben vielen Wanderungen dürfen ein Rucksackservice sowie die Evergreens der Wandermode nicht fehlen. Genauso wenig wie ein Interview mit den Schweizer Wanderwegen zum Thema Permafrost und Dichtestress auf gewissen Strecken. Den Abschluss bilden die kleinen Kisten, mit denen wir uns hoch hinaus tragen lassen können, um dort zu wandern. Hier können Sie alles nachlesen. Auf gehts!

«Apropos» – der tägliche Podcast Politisch, persönlich, nah: «Apropos», der tägliche Podcast des «Tages-Anzeiger» und der Redaktion Tamedia, beleuchtet Themen und Hintergründe, die bewegen. Sie können «Apropos» kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts hören und abonnieren.

Fehler gefunden?Jetzt melden.