Rotlicht-Milieu in Winterthur – «Wir waren nicht das Moulin Rouge, aber …» Der Galaxy-Nightclub im Tössfeld machte kürzlich dicht. Als Astoria brachte es ab den 1970er-Jahren als Kabarett ein bisschen verruchten Glamour in die verschlafene Arbeiterstadt. Der Besitzer erinnert sich widerwillig. Till Hirsekorn

Die Baumulde ist voll, die wilden Zeiten längst vorbei: Das Galaxy ist schon seit Anfang Oktober zu. Foto: Marc Dahinden

«Sie kennen es, aber waren noch nie drin? So, so. Ja, das sagen sie alle …», meint Röbi Manz am Telefon. Seinen richtigen Namen will er nicht in der Zeitung lesen. Die Rede ist vom Galaxy-Club im Tössfeld. Wer an der Zürcherstrasse verkehrt, kennt sie, die prominent gelegene Erotik- und Kontaktbar im Eckhaus neben dem Lokwerk. Zumindest von aussen. Die Fensterfront mit ihren kugeligen Vordächern war abends hell beleuchtet. Geöffnet von Montag bis Sonntag, 19 bis 5 Uhr.

Im Galaxy, so steht es auf der Website, «ist man noch Mann». Bis vor kurzem. Anfang Oktober gingen im Nachtclub die Lichter aus, nach über 40 Jahren. Die Maskenpflicht und «die Tatsache, dass der Kanton Zürich vorläufig keine Arbeitsbewilligungen für erotische Massagen» mehr erteile, habe ihnen keine andere Wahl gelassen. Das Inventar wurde bereits herausgerissen, die Baumulde beim Eingang ist voll.