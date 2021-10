Editorial zum Pflegenotstand - Wir werden Geld in die Hand nehmen müssen

Viele sind überlastet, erschöpft und frustriert: Eine Pflegefachfrau kümmert sich im Zürcher Universitätsspital um einen Covid-Patienten. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Wenn ein Berufsstand in der Corona-Zeit an Ansehen gewonnen hat, dann sind das die Pflegefachleute. Plötzlich merkte fast jede und jeder, wir sehr wir auf sie angewiesen sind. Sei es in den Spitälern, den Alters- und Pflegeheimen oder in der Arztpraxis. Seit dem Frühling 2020 ist der breiten Öffentlichkeit auch klar geworden, dass wir diesen Sektor in den letzten Jahren sträflich vernachlässigt haben. Die Krankenschwestern arbeiteten früher, ganz im Gegensatz zu den Ärzten, fast zu Gottes Lohn. Heute ist die Pflege ein Boomsektor und wird es noch über Jahre hinweg bleiben.