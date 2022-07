Abschied im Rössli Illnau – «Wir werden lernen müssen, ein normales Leben zu führen» 16 Jahre lang hat das Rössli ihren Alltag bestimmt: Ende Juli hört das Pächterpaar Vreni und René Kaufmann auf. Ein Gespräch über 7-Tage-Wochen, Wertschätzung und Rimini. Heinz Zürcher

Vreni Kaufmann arbeitet seit 22 Jahren im Rössli, René Kaufmann seit 34 Jahren. Foto: Marc Dahinden

Die Gartenwirtschaft ist voll – an einem Dienstag um halb drei. René Kaufmann geht lächelnd von Tisch zu Tisch und fragt die Gäste, ob auch alles recht gewesen sei. Auf seiner Brust prangt das Rössli, am Oberarm das Logo der Gilde etablierter Schweizer Gastronomen. In seiner strahlend weissen Kochuniform sieht er aus wie ein Kapitän, der über Deck geht und sich um seine Passagiere kümmert: auf einem Kahn, den er mit seiner Frau Vreni seit 16 Jahren auf Kurs hält. Sieben Tage die Woche auf Brücke, wenns ruhig ist und wenns stürmt, oft von Sonnenaufgang bis nach Mitternacht. Und manch ein Stammgast fragt sich wohl: Was wird bloss aus diesem Schiff, wenn die beiden Ende Juli für immer von Bord gehen?



Viele Gäste wollen die Kaufmanns noch einmal sehen, sich bedanken, alles Gute wünschen. «Die Gespräche mit den Gästen berühren einen», sagt René Kaufmann. «Teils sind mir die Tränen zuvorderst. Wir merken jetzt, wie viel wir all die Jahre gegeben haben. Diese Wertschätzung zu spüren, ist der grösste Lohn für uns.»