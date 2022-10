Überlebende von Hurrikan Ian – «Wir werden nie mehr zurückkommen. Never» Fort Myers Beach war eine Idylle am Golf von Mexiko. Dann kam der Sturm – und stellte auch ganze Leben auf den Kopf, wie ein Besuch zeigt. Peter Burghardt aus Fort Myers

Kerry und Ken Frietzsche warten darauf, dass sie abgeholt werden aus diesem Albtraum. Fotos: Peter Burghardt

Sie hatten ihr Traumhaus am Strand, auf Stelzen, darunter weisser Sand und türkisfarbenes Wasser. Fort Myers Beach in Floridas Westen war bis vor diesem Jahrhundertsturm ein Traumziel am Golf von Mexiko. Jetzt stehen die zwei wie Schiffbrüchige unter diesem kleinen Zeltdach, in dessen Schatten Wasserflaschen lagern. Acht Jahre haben sie auf der lang gezogenen Insel gegenüber gelebt, «und wir werden nie mehr zurückkommen», sagt Ken Frietzsche. «Never.»