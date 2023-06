Interview mit Ursula von der Leyen – «Wir werden so lange durchhalten wie nötig» Die EU-Kommissions-Präsidentin will der Ukraine grosszügig helfen – auch mit russischem Geld. Einen entsprechenden Vorschlag will sie demnächst präsentieren. Michael Neudecker aus London

«Die Ukraine hat schon erstaunliche Reformen durchgeführt, mitten im Krieg»: EU-Kommissions-Präsidentin von der Leyen will sicherstellen, dass die Gelder der EU nicht in falsche Hände geraten. Foto: Henry Nicholls (Getty Images)

Ursula von der Leyen erscheint pünktlich in einem kleinen Raum irgendwo im Bauch des riesigen Intercontinental im Londoner Nordosten. «Seltsam, dieses britische Wetter», sagt sie lachend und setzt sich auf einen Stuhl, neben dem vorher eine EU-Flagge aufgestellt worden war, und blickt sofort auf die Uhr. Die zweitägige Ukraine Recovery Conference in der Londoner Sommerhitze hat am Mittwochvormittag gerade begonnen. Die EU-Kommissions-Präsidentin hat einen engen Zeitplan, exakt eine halbe Stunde hat sie für das Gespräch, an dem fünf europäische Journalisten teilnehmen.