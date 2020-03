Die Volleyballer von Smash – «Wir wollen auch langfristig in der Nationalliga B sein» Die Männer von Smash schöpften ihr Potenzial zu selten aus. So fassen Teamcaptain und Clubpräsident die Saison zusammen. Trotzdem bleiben die Winterthurer in der NLB – am grünen Tisch. Stefan Kleiser

Eine schwierige Saison, die wohl mit dem Ligaerhalt endet: Smash-Mitteangreifer Raffael Zingg. Stefan Kleiser

Sie hatten sich die Situation nicht leicht gemacht, die Volleyballer von Smash. «Wir haben die Abstiegsrunde total vermasselt», sagt Lukas Ruosch. Besonders über das 2:3 im Heimspiel gegen das zweitletzte Fully ärgert sich der Teamcaptain. «Wenn du gegen den Tabellenletzten zwei Punkte verlierst, dann gehörst du nicht in die Nationalliga B.» Lukas Ruosch korrigiert rasch: «Nein, nein, wir gehören schon in die Nationalliga B, das war nur ein Versprecher.» Vielmehr sei es so: «Wir haben mehr Qualität im Kader, als die erzielten Resultate zeigen.»