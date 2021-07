Fahrende in Winterthur – «Wir wollen den Ferrari nicht auf dem Platz» Die Fahrenden des Zigeuner-Kultur-Zentrums sind bis zum 19. Juli auf dem Viehmarktplatz zu Gast. Auch dieses Jahr pandemiebedingt ohne Veranstaltungen – dafür mit einem Gefährt, das für Gesprächsstoff sorgt. Andrea Thurnherr

Sie bedauern, dass sie dieses Jahr in Winterthur keine Veranstaltungen durchführen können: Alfred Werro und Narzisse Birchler von der Genossenschaft fahrendes Zigeuner-Kultur-Zentrum. Foto: Enzo Lopardo

Er will nicht so recht in das Bild passen, der knallrote Ferrari, der mitten auf dem Viehmarktplatz steht. Umringt von weissen Wohnwagen, Gartenmöbeln aus Plastik, Wäscheständern und Kinderpools. Anwohner meldeten der «Landbote»-Redaktion, dass das auffällige rote Gefährt für Gesprächsstoff sorgte.

Nicht nur im Quartier, auch bei den Fahrenden selbst war der Ferrari, der mittlerweile mit einer Plane zugedeckt wurde, Grund für Diskussionen. Sie sind mit dem fahrenden Zigeuner-Kultur-Zentrum seit Ende Juni bis zum 19. Juli zu Besuch auf dem Viehmarktplatz bei der Reithalle.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung