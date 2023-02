Effretiker Band Wolkenpark – «Wir wollen die Leute auf eine Klangreise mitnehmen» Christopher Flueler ist der Sounddesigner hinter der Band Wolkenpark. In seinem Effretiker Studio entstand das neue Album «Wizard Wisdom». Es ist irgendwas mit Jazz. Gabriele Spiller

Christoph Flueler ist Multimusiker und Sounddesigner in Effretikon. Foto: Enzo Lopardo

Christoph Flueler gibt sich Mühe, den Stil seiner Band Wolkenpark zu beschreiben, aber nichts scheint so richtig zu passen. «Nujazz», sagt er an einer Stelle, «Elektrofunk» steht in seinem musikalischen Lebenslauf. «Wir versuchen Musik zu machen, die für uns neu und spannend ist; wie das klassifiziert wird, ist letztendlich nicht unser Problem», fasst er den Versuch zusammen. «Wir können nicht verheimlichen, dass wir alle aus dem Jazz kommen, aber unser Ziel ist nicht, eine Jazzband zu sein.»