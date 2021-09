Erster Nachhaltigkeitstag in Rickenbach – «Wir wollen die Leute dort abholen, wo sie stehen» Am Samstag findet der Rickenbacher Nachhaltigkeitstag statt. Ob beim Kleiderflicken oder beim Recyceln – Besuchende lernen, dass umweltbewusstes Leben einfach geht. Fabienne Grimm

Trennen – aber wie? Besuchende erfahren am Rickenbacher Nachhaltigkeitstag, wie man richtig recycelt. Symbolfoto: Michael Scherrer

Nachhaltigkeit liegt im Trend. Doch noch immer fehlt es vielerorts an konkretem Wissen, wie der Alltag umweltfreundlicher gestaltet werden kann. Das will die Organisation «Rickenbach nachhaltig» ändern. Am Samstag veranstaltet sie auf dem Müli-Areal den ersten Rickenbacher Nachhaltigkeitstag. «Wir wollen mit der Bevölkerung in Kontakt treten und über das Thema informieren», sagt Markus Peter, Mitglied des Organisationskomitees. Ziel sei es, in Gesprächen mit der Bevölkerung zu spüren, was den Menschen besonders wichtig sei. «Wir wollen die Leute dort abholen, wo sie stehen.»