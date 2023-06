Die palästinensische Friedensaktivistin Sumaya Farhat-Naser liest am Montag in Winterthur. Im Interview erklärt die 74-Jährige, wie sie den Glauben an den Frieden behält.

Frau Farhat-Naser, Sie leben in Birseit im palästinensischen Westjordanland unweit von Jerusalem. Seit einigen Wochen kommt es im Konflikt zwischen Israel und den palästinensischen Gebieten zur stärksten Gewalteskalation seit Jahren. Wie sieht Ihr Alltag aus?

Unsere Existenz war noch nie so bedroht wie heute. Wenn wir am Morgen aufstehen, schauen wir als erstes die Nachrichten. Wir fragen uns, ob es wieder Tote gegeben hat und wie viele, denn fast täglich werden Menschen erschossen. Das ist leider unser Alltag, wir leben in ständiger Alarmbereitschaft. Vor allem an den Tagen, an denen mein Sohn als Neurologe in Nablus arbeitet. Für die 40-minütige Autofahrt rechnet er zwei Stunden ein. Es ist immer möglich, dass er auf eine Strassensperre trifft oder angegriffen wird. An solchen Tagen haben wir ständig Angst, denn die Bedrohung ist real. Ich wurde auch schon selbst angegriffen.