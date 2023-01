Josefwiese wird wegen Dioxin saniert – «Wir wollen hier die Kleinsten schützen» Die Stadt wird 6000 Quadratmeter Boden rund um die Josefwiese wegen erhöhter Schadstoffwerte austauschen. Sofortmassnahmen haben am Dienstag begonnen. René Laglstorfer

Dioxinbelastung auf der Josefwiese: Die Stadt bedeckt Teile des Parks mit einem Vlies und Holzschnitzeln. Foto: Urs Jaudas

Mit fragenden Blicken beobachten Anwohnerinnen und Passanten, was am Dienstag ab 8 Uhr früh auf der einzigen grösseren Grünfläche im Stadtkreis 5 vor sich geht: Ein gelber Sattelschlepper lädt zwischen Josefwiese und Kiosk tonnenweise Holzschnitzel ab, die sich meterhoch auftürmen. Gleichzeitig breiten Dutzende Mitarbeiter von Grün Stadt Zürich weisse Vliesplanen am Spielplatz sowie zwischen Viadukt und Kiosk aus. Darauf verteilen sie mit langen Rechen die von einem Minibagger herbeigeschafften Holzschnitzel. «Es wäre schön gewesen, wenn wir als Anwohner informiert worden wären, was da geschieht», sagt Jürgen Steinberger, Betriebsleiter des direkt angrenzenden Restaurants Viadukt.