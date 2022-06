Geflüchtete in Winterthur – «Wir wollen kein Vermögen, keine Wohnung, kein Auto – nur einen Deutschkurs!» Geflüchtete und Sans-Papiers erhalten in vielen Fällen keine bezahlten Deutschkurse. Der Verein Deutschintensiv Solinetz Winterthur leistet mit über 70 Freiwilligen Schwerarbeit für den Zugang zu Bildung. Michael Graf

Merve Cildag (Mitte) im Gespräch mit Markus Egli, EVP-Kantonsrätin Barbara Günthard Fitze und anderen. «Die ersten Jahre in der Schweiz waren hart», sagt sie. Foto: Ursula Markus

Angesichts der grossen Aufmerksamkeit für die Vertriebenen aus der Ukraine geraten sie leicht in Vergessenheit, die anderen Flüchtlinge, die hier in der Schweiz leben. Sie kommen aus Afghanistan, Syrien, Eritrea oder aus Tibet und sind oft schon seit vielen Jahren hier, mit unklaren Perspektiven und mangelhaften Sprachkenntnissen. Hier setzt seit 2015 Solinetz Winterthur an. 70 Freiwillige unterrichten in zwölf Kursen 130 Lernende. Gratis, aus Überzeugung.