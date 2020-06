Unternehmer aus Brütten – «Wir wollen Trends setzen» Die Drinks-of-the-World-Filialen sind vor allem für ihr breites Biersortiment bekannt. Gründer Stefan Müller sieht sich jedoch eher als Unternehmer, denn als Bierliebhaber. Leon Zimmermann

Stefan Müller aus Brütten in der Winterthurer Drinks-of-the-World-Filiale mit seinem Lieblingsbier. Foto: Enzo Lopardo

Stefan Müller steht in der Drinks-of-the-World-Filiale im Bahnhof Winterthur. In seiner Hand hält er ein Samuel-Adams-Lagerbier von der Boston Beer Company. «Mein Lieblingsbier», sagt Müller. Entdeckt hat er es während seines Studiums an der Universität North Carolina, wo er in den frühen 1990er-Jahren den Master of Business Arts absolviert hat. «Unabhängige Biermarken wie Samuel Adams waren dort plötzlich wieder hip, nachdem in den vergangenen hundert Jahren die Bierkultur kaputtgegangen ist», erinnert sich Müller. Zuvor habe es – gerade in der Schweiz – lange nur einheitliches Lagerbier gegeben. Müllers Vision war es nun, diese Bierkultur wieder zurückzubringen.