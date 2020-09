HÄrztepaar aus Wila – «Wir wollten es so machen, dass wir im Dorf bleiben können» Hans-Peter und Daniela Mösch praktizieren in der neuen Gemeinschaftspraxis in Wila. Das Ärztepaar hat acht Kinder und fühlt sich im Dorf getragen. Nachfolger zu finden, ist aber schwierig. Rafael Rohner

Hans-Peter und Daniela Mösch vor der Gemeinschaftspraxis in Wila. «Wir mussten zuerst auf der Landkarte schauen, wo das Dorf liegt.» Foto: Marc Dahinden

Daniela und Hans-Peter Mösch stehen nicht gern im Mittelpunkt. Dennoch sind die beiden im Dorf fast jedem bekannt. Das liegt einerseits an ihrem Beruf – er ist Hausarzt in der Gemeinde, sie Psychiaterin. Andererseits liegt es an ihrer Familie.