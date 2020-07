Sommerlager trotz Corona – «Wir wollten kein Lager auf Sparflamme» Trotz Corona-Krise wollen viele Jugendgruppen ihre Sommerlager durchführen. Ganz ohne Einschränkungen geht es aber nicht – wie etwa in Russikon oder Neftenbach. Elena Willi

Die meisten Spiele und Aktivitäten in den Sommerlagern werden draussen stattfinden. Foto: PD

Laufend wurden die Corona-Schutzkonzepte für Jugendlager in den letzten Monaten ergänzt und verändert. Das machte die Planung der diesjährigen Sommerlager schwer: «Wir waren unsicher, was wir den Kindern anbieten wollten», sagt Sabine Müller, Sozialdiakonin des Sommerlagers der reformierten Kirche in Russikon. Seit einigen Jahren organisiert Müller die Kinderlager, aber eine solche Situation hat sie noch nie erlebt: «Wahrscheinlich wird uns dieses Lager immer in Erinnerung bleiben.»