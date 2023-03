Psychiatrische Spitex in Winterthur – «Wir zeigen den Menschen, dass ihre Gefühle nicht alienhaft sind» Die Geps pflegt psychisch kranke Menschen zu Hause. Der Bedarf daran steigt. Marianne Bänninger und Stefan Luzi fordern deshalb Massnahmen gegen Einsamkeit von der Stadt. Valérie Jost

Marianne Bänninger und Stefan Luzi von der Geps vor dem Kantonsspital. Kürzlich hat die Geps neue Räumlichkeiten gleich gegenüber bezogen. Foto: Madeleine Schoder

Die Hälfte der Bevölkerung erlebt in ihrem Leben eine psychische Beeinträchtigung, so die Organisation Pro Mente Sana. Gleichzeitig wird die Pflege zu Hause, direkt bei den Patientinnen und Patienten, immer beliebter. Beide Entwicklungen haben sich seit der Pandemie verstärkt. Die Winterthurer Organisation Geps (kurz für Gemeindepsychiatrie) ist deshalb gefragter denn je. Sie bietet in Winterthur ambulante psychiatrische und psychosoziale Pflege zu Hause an.