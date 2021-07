Kritik an Stadtrat Leutenegger - Wirbel um Direktorenstelle an der Fachschule Viventa

Weit über 100 Jahre alte Schule Infos einblenden

Bei der Viventa handelt es sich um eine städtische Fach- und Fortbildungsschule. Sie beschäftigt 300 Mitarbeitende und unterrichtet jährlich 9000 Schülerinnen und Schüler in neun Schulhäusern. Dies sind etwa Jugendliche, die auf eine Lehre vorbereitet werden, oder Erwachsene, die im hauswirtschaftlichen Bereich geschult werden. Der Auftrag dafür kommt von Bund und Kanton. Die Schule kostet jährlich über 35 Millionen Franken, wobei die Stadt zwei Drittel übernimmt und der Rest von Kantonen (fast 8 Millionen Franken) sowie durch Kursgelder (2,5 Millionen Franken) oder Private (2,7 Millionen Franken) bezahlt wird.

Ihre Ursprünge hat die Viventa im Jahr 1893. Damals übernahm die Stadt Zürich die von Privaten finanzierte Gewerbeschule. Viele Jahrzehnte bot die Schule vor allem Hauswirtschaftskurse für junge Frauen an. Heute richtet sich die Schule an Jugendliche, die keine Lehrstelle finden oder körperliche Einschränkungen haben. Ausserdem bietet sie Kurse zur Integration und zur Elternbildung an. (zac)