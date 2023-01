Blocher und Rösti an SVP-Tagung – Wird Blocher am Albisgüetli über Berset herziehen? Bundespräsident Alain Berset hatte keine Lust, am SVP-Anlass zu reden. Jetzt steigt die Spannung, ob sich Ersatzredner Albert Rösti oder Christoph Blocher zur Info-Affäre Berset äussern werden. Pascal Unternährer Sabina Bobst (Fotos) UPDATE FOLGT

Es ist angerichtet: Im Schützenhaus am Albisgüetli werden 1000 Gäste erwartet. Foto: Sabina Bobst

Die Erleichterung ist da. Endlich können sich SVP-Prominenz, Parteibasis und Gäste wieder sorgenlos am Albisgüetli bewegen. Vor zwei Jahren war die «Tagung» mit Reden des damaligen Bundespräsidenten Guy Parmelin und wie immer von Doyen Christoph Blocher online abgehalten worden – eine vergleichsweise trostlose Sache, wenn man in die freudigen Gesichter der am heutigen Freitag Anwesenden blickt.