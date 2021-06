Offene Gärten in Dättlikon und Pfungen – Wird der Kirschlorbeer bald aus den Gärten verbannt? Er ist als Hecke beliebt. Auch in Dättlikon, wo am Sonntag zwei Gärten ihre Tore öffnen, trifft man den Kirschlorbeer oft an. Doch dem Neophyten könnte es schon bald an den Kragen gehen. Dagmar Appelt

Auch in diesem lauschigen Garten, der am Sonntag in Dättlikon besichtigt werden kann, ist der Kirschlorbeer ein beliebtes Gestaltungselement (oben links, Mitte und oben rechts). Foto : Marc Dahinden

Dättlikon liegt am Südhang des Irchels und ist ein wahres Gartenparadies. Ein Spaziergang durch die kleine Landgemeinde zwischen Neftenbach und Freienstein-Teufen, die einen Einfamilienhausanteil von knapp 60 Prozent aufweist, entpuppt sich als Fest für die Sinne. Überall summt, quakt, zirpt und zwitschert es zwischen Rosenbüschen, Buchsbäumen, Hortensien und Petunien. Lavendelduft liegt in der Luft. Stauden, Bäume und Sträucher spenden Schatten. Von Steingärten bis hin zum bunten Mischmasch von Pflanzen ist alles zu sehen.

So verschieden die wegen ihrer Hanglage meist terrassierten Gärten in Dättlikon sind – eines ist ihnen gemeinsam: Sie beherbergen auch Neophyten. Vor allem Sommerflieder und Kirschlorbeer fallen ins Auge. Die Gewächse sind in Schweizer Gärten überhaupt sehr beliebt. Der aus Westasien und Südosteuropa eingewanderte Kirschlorbeer dient vielerorts als Hecke, der aus China stammende Sommerflieder als Zierstrauch. Doch beide Pflanzen gelten als Neophyten und verdrängen die einheimische Vegetation.