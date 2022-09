Schule in Winterthur – Wird der Schulweg jetzt länger? Soll ein Kind einen weiteren Schulweg auf sich nehmen, damit in der Klasse die sprachliche Durchmischung stimmt? Was Parlamentarier fordern, könnte bald Schule machen. Elisabetta Antonelli

Der Schulweg darf nicht zu lang oder zu gefährlich sein. Gleichzeitig müssen Klassen laut dem kantonalen Gesetz «ausgewogen» zusammengesetzt sein. Archivfoto: Madeleine Schoder

In welches Schulhaus wird mein Kind zur Schule gehen? Im Schulkreis Seen-Mattenbach gab die Schulzuteilung viel zu reden. 2019 stiess die damalige Schulpräsidentin Martha Jakob (GLP) an, bei der Klassenzusammensetzung insbesondere auch den kulturellen Hintergrund der Schülerinnen und Schüler zu berücksichtigen. Einige Kinder mussten für diese Durchmischung einen längeren Schulweg in Kauf nehmen. Eltern reagierten teilweise besorgt.