Welche Medikamente bekommt Trump – Wird der US-Präsident zum Versuchskaninchen? Die seltsame Therapie von Donald Trump gibt Fachleuten Rätsel auf. Seine Ärzte geben ihm offenbar mehrere Mittel in der Hoffnung, dass sie irgendwie helfen. Die gefährlichste Phase dürfte dem US-Präsidenten noch bevorstehen. Werner Bartens

US-Präsident Donald Trump arbeitet während der Behandlung in einem Konferenzraum im Walter-Reed-Militärspital. Foto: Reuters

Nicht nur im Krieg ist der erste Verlierer stets die Wahrheit, auch im Wahlkampf. Klare Aussagen über den Gesundheitszustand des mit Sars-CoV-2 infizierten Präsidenten sind kaum zu bekommen. Vier Wochen sind es bis zur Wahl, die politischen Lager von Donald Trump und Joe Biden stehen sich unversöhnlich gegenüber, jede Seite beansprucht die Deutungshoheit. Wie geschwächt der mächtigste Mann der Welt ist, ob er einen schweren Verlauf durchmacht, was bei Alter und Übergewicht nicht überraschend wäre, oder ob er sich erholt, was die Winke-Runde im SUV nahelegen soll – all das können nur Ärzte aus dem Umfeld beurteilen. Doch die Doktoren schweigen, veröffentlichen nichtssagende Bulletins oder korrigieren ihre Aussagen wieder.

«Inzwischen wissen wir ja, dass die zweite Woche für den weiteren Krankheitsverlauf entscheidend ist», sagt der Infektiologe Clemens Wendtner, der die ersten Covid-19-Patienten in Deutschland rund um Autozulieferer Webasto und anschliessend Dutzende weitere Erkrankte betreut hat. «Das gilt trotz aller therapeutischen Massnahmen, die zu Beginn einer Infektion eingeleitet werden.» Zu wechselhaft ist der mögliche Verlauf; auch nach Anzeichen der Besserung können sich schwere Symptome einstellen und die Prognose verschlechtern.

Heiser und «lethargisch»

Da Trump Donnerstagabend positiv getestet wurde, nachdem er zuvor als heiser und «lethargisch» geschildert worden war, erlebt er gerade Tag fünf bis sechs der Erkrankung. Seine zweite Woche mit Covid-19 hat noch nicht einmal begonnen. «Jeder Standardpatient würde im Spital bleiben und weiter überwacht werden», sagt Wendtner. «Falls er doch die Klinik verlässt, würde Trump im Weissen Haus wohl in einem bestens ausgestatteten Krankenlager betreut werden.»

Die symbolische Bedeutung der Szene, wenn der sich gern als robuster Kraftmensch inszenierende Trump geheilt von Covid-19 das Walter-Reed-Militärhospital verlassen würde, ist kaum zu überschätzen – auch wenn es eher eine Verlegung wäre. Im Weissen Haus würden Überwachungsmonitore piepsen, Beatmungsgeräte stehen und Ärzte Schichtdienst leisten.

Die bisherige Behandlung des Präsidenten spricht allerdings nicht für einen milden Verlauf. «Die Gabe von Remdesivir ist ein Hinweis, dass Trump symptomatisch war», sagt Wendtner. «Nach den üblichen Standards wird das Medikament erst gegeben, wenn die Sauerstoffsättigung im Blut unter 94 Prozent gesunken ist und sich im CT eine Lungenentzündung abzeichnet.» Trumps Sättigung soll bei 92 Prozent gelegen haben, bei Gesunden schwankt sie zwischen 97 und 100 Prozent. Remdesivir wird fünf Tage lang gegeben und kann die Krankheitsdauer womöglich verkürzen.

Es ist bekannt, dass Ärzte bei Patienten, die im Scheinwerferlicht stehen, dazu neigen, zu viel zu tun.

Die Gabe des Steroids Dexamethason spricht ebenfalls für einen komplizierten Verlauf. Das Mittel wird erst gegeben, wenn die Entzündungswerte weiterhin hoch sind und sich die Sauerstoffsättigung nicht verbessert. Als Hyperinflammation bezeichnen Ärzte diese kritische Phase, in der das körpereigene Abwehrsystem mit aller Macht gegen die Viren kämpft, wobei die Immunreaktion selbst dem Organismus zu schaffen macht. «Mysteriös» findet diese Therapie zum jetzigen Zeitpunkt der New Yorker Infektionsexperte Thomas McGinn. In einer Studie aus Oxford hatte sich gezeigt, dass von den beatmeten Patienten etwas weniger starben, wenn sie Dexamethason bekamen. Entweder erhielt Trump das Medikament also zu früh und wird zu aggressiv behandelt – oder es steht schlechter um ihn als verlautbart.

Weiterhin bekam Trump Vitamin D. Aus mehreren Studien ist bekannt, dass die Substitution des Vitamins zu einem günstigen Verlauf beitragen kann. Ein niedriger Vitamin-D-Spiegel geht hingegen eher mit einem schlechten Verlauf einher.

Die Behandlung gibt Rätsel auf: Sean Conley, Arzt von Präsident Donald Trump, informiert die Reporter. Foto: Jacquelyn Martin (Keystone)

Während sich für die bisher aufgeführten Therapien medizinische Gründe finden, gibt die weitere Behandlung Trumps Rätsel auf. Es ist bekannt, dass Ärzte bei Patienten, die im Scheinwerferlicht stehen, dazu neigen, zu viel zu tun. In der Medizin ist dieses Phänomen als VIP-Syndrom bekannt. Die Gabe von Famotidin könnte dazugehören. Zwar gab es schon im Frühjahr Berichte, wonach dieses Anti-Reflux-Medikament chinesischen Arbeitern geholfen haben könnte, nicht schwer zu erkranken, doch neben diesen Hinweisen und einer offenbar günstigen Molekülstruktur gibt es keine Belege für einen Nutzen.

Bewiesen ist nichts

Ähnliches gilt für die Therapie mit Antikörpern des Herstellers Regeneron. Eine unabhängig begutachtete Studie dazu gibt es nicht, auch keine vorläufige auf Preprint-Servern, lediglich eine Mitteilung des Unternehmens. Demnach sind erst die Daten von 275 der 2000 vorgesehenen Patienten ausgewertet. Die wichtige Phase III der klinischen Prüfung ist nicht abgeschlossen. Der Hersteller betont, dass sein Mittel die Viruslast senken würde. Bewiesen ist nichts.

Wird der Mann im Weissen Haus also zum Versuchskaninchen? Bestimmt er selbst über seine Behandlung – dafür spricht, dass Trump im Frühsommer Hydroxychloroquin nahm, wozu ihm ein ernsthafter Arzt kaum geraten haben kann. Oder bekommt er eine Therapie quer durch den Apothekerschrank? Viel hilft in der Medizin selten viel. Vielleicht ist es für den Genesungsprozess auch hilfreicher, wenn nicht alle Welt darauf starrt, ob und wie schnell ein Patient wieder gesund wird.