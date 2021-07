«Apropos» – der tägliche Podcast – Wird die Delta-Variante uns den Sommer vermiesen? Die Sommerferien stehen vor der Tür, das soziale Leben geht wieder los, und die Pandemie scheint aktuell weit weg. Gleichzeitig gibt es wegen der Delta-Variante wieder mehr Ansteckungen. Wie viel Sorgen sollte sie uns bereiten? Antworten im Podcast «Apropos». Mirja Gabathuler

Dank der guten Lage ist die Stimmung aktuell unbeschwert: So wie hier in Bern beim EM-Spiel Schweiz gegen Spanien. Foto: Keystone

Trotz fortgeschrittener Impfkampagne: In Israel gibt es wieder mehr Corona-Fälle. Ebenso in Grossbritannien. Und auch in der Schweiz steigen die Fallzahlen wieder – innert einer Woche haben sich die Fallzahlen fast verdoppelt, wie das BAG am Montag meldete.

Ein Grund für die Zunahme der Corona-Fälle ist die ansteckendere Delta-Variante. Sie dürfte gemäss den Expertinnen und Experten des Bundes auch in der Schweiz bald dominieren – letzte Woche machte sie rund 13 Prozent der Fälle aus. Auch doppelt geimpfte Personen haben sich vereinzelt angesteckt. 218 solche Fälle gibt es bisher in der Schweiz.

Sollte uns das beunruhigen? Wie gut schützt die Impfung gegen die Delta-Variante – und wie stark könnte diese die Corona-Lage über den Sommer verändern? Worauf muss man nun bei der Planung der Sommerferien achten? Und was bedeutet die Delta-Variante für die Schulen, wo – so zeigt der Blick ins Ausland – sie sich besonders rasch ausbreitet? Wissenschaftsredaktorin Alexandra Bröhm ordnet in einer neuen Folge des Podcast «Apropos» ein, was man bisher über Delta weiss.

