Slalom in Zagreb – Shiffrin schon wieder unwiderstehlich – Holdener in Lauerstellung Nach vier Siegen in Serie führt die Amerikanerin auch am Bärenberg nach dem 1. Lauf. Die Schweizerinnen mögen nicht ganz mit den Schnellsten mithalten, sie haben aber Chancen. David Wiederkehr

Wendy Holdener möchte Mikaela Shiffrins Siegesserie beenden – bisher dominiert die Amerikanerin aber wie gewohnt. Foto: Christophe Pallot (Getty Images)



Frühlingshafte Temperaturen, eine weiche Piste – doch auch davon lässt sich Mikaela Shiffrin nicht stoppen. Die Amerikanerin präsentierte sich nach zuletzt vier Siegen in Serie auch im 1. Lauf des Slaloms von Zagreb in bester Verfassung und ringt der Konkurrenz erneut die Bestzeit ab. 0,23 Sekunden war sie schneller als die Schwedin Swenn Larsson. Dritte ist die Slowakin Petra Vlhova. Der 2. Lauf beginnt um 16.30 Uhr.

Wendy Holdener liegt am Bärenberg in der kroatischen Hauptstadt in Lauerstellung auf einen Podestplatz. Nach einem Fehler im Steilhang klassierte sie sich als Siebte mit 1,28 Sekunden Rückstand auf Leaderin Shiffrin. Auf Rang 3 fehlen ihr 73 Hunderstel. «Es war sehr schwierig, aber der Lauf ist mir ganz okay gelungen», sagte sie zum Schweizer Fernsehen.

Auch Camille Rast (9.), Aline Danioth (11.) und Michelle Gisin (13.) haben mit einem starken 2. Lauf die Aussicht auf einen Top-10-Platz. Melanie Meillard komplettiert als 24. die solide Leistung der Swiss-Ski-Fahrerinnen.

Ein kurioses Missgeschick passierte Martina Dubovska. Die Tschechin fädelte gleich beim ersten Tor ein und schied nach weniger als drei Sekunden Fahrt aus.

