Strassenbeleuchtung in Winterthur – Wird Neuburg im Dunkeln gelassen? Die Aussenwacht Neuburg sei zu schlecht beleuchtet, sagen einige Anwohner. Die Stadt verweist auf Bewohner, die mehr Dunkelheit wünschten. Deborah von Wartburg

Vor allem für Velo fahrende Kinder sei der Weiler Neuburg morgens und abends gefährlich, sagt Bernadett Poffet, die Betreiberin des Restaurants im Ortskern. Foto: Madeleine Schoder

«Dunkel wars, der Mond schien helle», so beginnt ein Gedicht voller Widersprüche. Und es ist ein Zwischentitel in der Lokalzeitung «Wulfilo», der kürzlich die Lichtverhältnisse in der Wülflinger Aussenwacht Neuburg beklagte. Nur bei heller Vollmondnacht, so der Autor, sehe man nachts die Häuser an der Neuburgstrasse. «Die restlichen Tage des Monats werden die Bewohnerinnen und Bewohner buchstäblich im Dunkeln gelassen.»