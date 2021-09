Parkierungsvorlagen in Winterthur – Parkplatzvorlagen auf der Kippe – Augen auf Oberwinterthur Drei Vorlagen zum öffentlichen Parkieren sind heute vors Stimmvolk gekommen. Nach der Auszählung von fünf Stadtkreisen sieht es danach aus, dass eine der Vorlagen scheitert. Jonas Keller UPDATE FOLGT

Wie viel soll das Parkieren kosten? Und wer darf dauerhaft öffentlich parkieren? Winterthur stimmt ab. Foto: Madeleine Schoder

Der Stadtkreis Mattenbach hat die drei Vorlagen zum öffentlichen Parkraum angenommen. Die Gebührenverordnung erreicht knapp 54 Prozent Ja-Stimmen, die weiteren beiden Vorlagen jeweils gut 58 Prozent. Auch Veltheim sagt klar Ja: 59 Prozent nehmen die Gebührenverordnung an, 62 Prozent die Verordnung über das unbeschränkte Parkieren in der blauen Zone und 63 das nächtliche Dauerparkieren.

Seen hingegen sagt als erster Stadtkreis Nein zu allen drei Vorlagen: 61 Prozent sprechen sich gegen die Gebührenverordnung aus, 53 Prozent gegen die Verordnung über das unbeschränkte Parkieren in der blauen Zone und 52 Prozent gegen das nächtliche Dauerparkieren. Auch Wülflingen lehnt die Vorlagen durchs Band ab: 60 Prozent sind gegen die Gebührenverordnung, 51 respektive 52 Prozent gegen die Verordnung über das unbeschränkte Parkieren in der blauen Zone und das nächtliche Dauerparkieren.