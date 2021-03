Die Hoffnung der deutschen Grünen – Wird sie die nächste Kanzlerin? Lange stand Annalena Baerbock bei den deutschen Grünen im Schatten von Robert Habeck. Dann schob sie sich immer stärker in den Vordergrund. Jetzt könnte ihr der grosse Sprung glücken. Dominique Eigenmann aus Berlin

Ein Kraftwerk mit Dossierkenntnis: Annalena Baerbock (40), Co-Chefin der deutschen Grünen. Foto: Sean Gallup (Getty Images)

Als Annalena Baerbock vor drei Jahren Co-Chefin der deutschen Grünen wurde, warnte sie sogleich, sie wolle keinesfalls nur «die Frau an Roberts Seite» sein. Dabei war sie damals genau dies. Der philosophisch-lässige Robert Habeck wurde in den Medien und in der Partei angehimmelt wie ein Popstar, Baerbock hingegen kannte niemand.

Die damals 37-Jährige fiel allenfalls auf, weil sie mit Lautstärke und einer gewissen Rotzigkeit die Souveränität übertönte, die ihr noch fehlte. Und weil sie Mut bewies: Ihre Kandidatur kündigte sie frech einen Tag vor Habeck an, auf den alle warteten. «Was für ein Move», dachte dieser. Die frühere Wettkampf-Trampolinspringerin sprang, als keine andere junge Frau sich traute. Sie verstand es als Signal an die «Boygroups» im Land: Passt auf, wir sind da. Ich bin da. Ein Kraftwerk in bunten Schuhen.