«Apropos» – der tägliche Podcast – Wird unser Stromproblem bald im Wallis gelöst? Im Saflischtal soll ein Solarkraftwerk entstehen, mit dem die Initianten 3 Prozent des gesamten Schweizer Stromverbrauchs produzieren wollen. «Apropos» besucht die – sonst sonnige – Alp im Nebel. Laura Bachmann als Produzentin Markus Häfliger als Gast Philipp Loser als Host

Im Saflischtal, in der Gemeinde Grengiols, soll das grösste Solarkraftwerk der Alpen entstehen. Auf einer Fläche von 700 Fussballfeldern will man 3 Prozent des gesamten Schweizer Stromverbrauchs produzieren. Bis vor wenigen Wochen war das noch ein Gedankenspiel von ein paar Verrückten, dann tranken zwei Männer einen Kaffee zusammen – und nun soll schon im übernächsten Jahr Strom produziert werden.

Wie ist das möglich? Erleben wir hier eine historische Wende in der Schweizer Energiepolitik? Und kann ein solches Projekt wirklich das Stromproblem der Schweiz lösen? Diese Frage beantwortet Bundeshausredaktor Markus Häfliger in einer neuen Folge von «Apropos», dem täglichen Podcast des «Tages-Anzeigers» und der Redaktion Tamedia. Er hat die Alp besucht – und stand dabei im Nebel. Gastgeber in dieser Folge ist Philipp Loser.

Laura Bachmann ist Produzentin und Gast-Moderatorin des täglichen Podcasts «Apropos». Mehr Infos @laurajbachmann Markus Häfliger ist Bundeshausredaktor und Reporter bei der Seite Drei. Mehr Infos @M_Haefliger

