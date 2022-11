Die grosse Frage: Was ist mit Yann Sommer?

Für die Schweiz beginnt die WM am 24. November mit dem ersten Gruppenspiel gegen Kamerun. Bis dahin absolviert das Team noch einen Test – am Donnerstag, 17. November, in Abu Dhabi gegen Ghana. Die wichtigste Schweizer Personalfrage bis zur Weltmeisterschaft ist: Wird Stammgoalie Yann Sommer matchfit? Der bald 34-jährige Keeper erlitt im Oktober in einem Cupmatch mit Mönchengladbach eine Verletzung am Sprunggelenk.