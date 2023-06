Missbrauch von Partydrogen – Wirkung von K.-o.-Tropfen: Was tun, wenn die Erinnerung fehlt Falls auf eine Partynacht übermässige Übelkeit, Erinnerungslücken und blaue Flecken folgen, können Knock-out-Tropfen im Spiel gewesen sein. Was darüber bekannt ist – und wie sich Feiernde schützen können. Marie Christin Essert

Beim Tanzen nie das Getränk unbeaufsichtigt lassen, damit niemand K.-o.-Tropfen hineintun kann. Foto: Getty Images

«Etwas Rohypnol im Wein (...) / Kannst dich gar nicht mehr bewegen / Und du schläfst, es ist ein Segen», schreibt Rammstein-Frontmann Till Lindemann in seinem Gedicht «Wenn du schläfst». Rohypnol ist ein schlafförderndes Medikament, das Menschen in hoher Dosis kurzfristig sedieren kann. Vor kurzem wurden gegen den Sänger Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe laut, auch von Erinnerungslücken und Übelkeit in den folgenden Tagen ist die Rede. Das sind Symptome, wie sie auch nach der Einnahme sogenannter K.-o.-Tropfen entstehen können. Was über diese Mittel bekannt ist – und wie Feiernde sich vor ihnen schützen können.