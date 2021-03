Flyeraktion in Winterthur – Wirre Theorien in Winterthurer Briefkästen Ein Flyer macht zurzeit die Runde in Winterthurer Briefkästen. Der schweizerische Bundesstaat sei eine Firma mit Sitz in Belgien, wird dort behauptet.

Diese Flyer wurden in den vergangenen Tagen in Winterthur verteilt. Foto: gvb

«Die Schweizerische Eidgenossenschaft wurde 2014 ‹incorporated›, das heisst als Kapitalgesellschaft eingetragen, und hat ihren Sitz irgendwo in Belgien», steht auf einem Flyer, der in den vergangenen Tagen in Winterthurer Briefkästen verteilt wurde.

Der Flyer verweist auf die Website eines Wetziker Architekturbüros. Dessen Betreiber, Alex Brunner, hat dort wirre Manifeste hochgeladen, in denen er die angeblichen Zusammenhänge rund um die «Schweiz AG» belegen will. Auch zum Thema Covid-19 hat Brunner über 60 Seiten verfasst. In den Google-Bewertungen seines Architekturbüros sind allein in den letzten zwei Tagen mehr als zehn negative Bewertungen eingegangen, in denen sich Bewerter über ungefragte Flyer mit «wilden Verschwörungstheorien» beschweren.