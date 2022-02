Nach Horrorjahr in Ellikon an der Thur – Wirt plant im Steinfels einen Neubeginn mit Schauküche Corona, eine Trennung und eine Notoperation – das Jahr 2020 stellte den Steinfels-Wirt Ernst Oertli vor krasse Herausforderungen. Nun wagt er den Schritt in ein neues Leben. Fabienne Grimm , Marc Dahinden (Fotos)

Steinfels-Wirt Ernst Oertli will sein Restaurant umbauen und ein neues Kapitel aufschlagen. Foto: Marc Dahinden

In der Stube des Restaurants Steinfels in Ellikon an der Thur sitzt Wirt Ernst Oertli an einem wackeligen Tisch und beugt sich über einen Bauplan. Die rustikale Einrichtung in der Beiz erinnert an vergangene Zeiten, doch auf dem Stück Papier in Oertlis Händen ist Zukunft gezeichnet. Zukunft, mit der Oertli einen Geist austreiben will, wie er sagt. Den Geist, der hier im Jahr 2020 Einzug hielt und der Oertlis Leben komplett auf den Kopf stellte.