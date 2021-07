Wahlkampf in Winterthur – Wirte stellen sich gegen Parkplatzvorlage Gastro Winterthur fürchtet höhere Gebühren im Zentrum und weniger Parkraum am Stadtrand und greift deswegen in die Vereinskasse. Michael Graf

Wiedergewählt als Präsident von Gastro Winterthur: Thomas Wolf vom Bahnhöfli Wülflingen. Foto: Madeleine Schoder

Kaum ein Winterthurer Wirt war jemals so oft in den Medien wie Thomas Wolf. Der Chef des Bahnhöfli Wülflingen erklärte als Präsident von Gastro Winterthur die wechselnden Massnahmen in der Pandemiezeit aus Sicht der Restaurants. Zur vollen Zufriedenheit der Kolleginnen: An der Vereinsversammlung von Gastro Winterthur am Mittwoch im Schäfli wurde Wolf einstimmig wiedergewählt.

SVP-Gemeinderat Wolf kandidiert derzeit auch für die Stadtratswahlen am 13. Februar. Doch zuvor steht noch ein Abstimmungskampf an. Gastro Winterthur beteiligt sich an der Nein-Kampagne gegen die städtischen Parkplatzvorlagen, die am 26. September vors Volk kommen. Es geht um neue Bestimmungen zum Parkieren auf städtischen Parkplätzen und öffentlichen Strassen.