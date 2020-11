Gastronomie in Winterthur – Wirten am Abgrund Lärm, Dreck und kaum mehr Gäste: Der Pächter des Restaurants Old Pullmann hat genug. Nach fast 60 Jahren muss die kleine Arbeiterbeiz beim Hauptbahnhof schliessen. Till Hirsekorn

Zehn Meter breit und fünf Meter tief: Der Baustellengraben am Hauptbahnhof schneidet Wirt Arlindo Oliveira und sein Old Pullmann von der Fussgängerzone ab. Foto: Marc Dahinden

Wenn Arlindo Oliveira vor die Tür seines Restaurants tritt, blickt er in einen fünf Meter tiefen und zehn Meter breiten Graben herab, aus dem es hämmert, kreischt und dröhnt. Das Old Pullmann, eine kleine Kneipe an der Ecke Wartstrasse/Rudolfstrasse ist seit Anfang Jahr eingeschlossen von der Mega-Baustelle am Hauptbahnhof. In den 15 Jahren, in denen Oliveira das Café gepachtet hat, sorgten morgens jeweils Geschäftsleute auf der Durchreise für Umsatz, mittags gemischtes Publikum und Laufkundschaft, abends und am Wochenende Stammkunden und FCW-Fans, die in der dritten Halbzeit hier anstiessen. Gefragt nach dem Umsatz, schüttelt er nur den Kopf. «Noch knapp die Hälfte …»