Gastronomie in Winterthur – Wirtepräsident gibt sein Bahnhöfli auf Am 31. Januar kehren Thomas Wolf und Priska Hasler dem Restaurant Bahnhöfli nach 13 Jahren den Rücken. Den Schritt begründet das Wirtepaar mit inakzeptablen Mietkonditionen. Delia Bachmann

Noch ein knappes halbes Jahr wirten Thomas Wolf und Priska Hasler im Restaurant Bahnhöfli in Wülflingen. Foto: George Stutz

Die Pandemie rückte Thomas Wolf nicht nur als Präsident von Gastro Winterthur, sondern auch als direkt betroffener Wirt des Restaurants Bahnhöfli ins Rampenlicht. Mit Priska Hasler, seiner Partnerin, wirtet er seit 13 Jahren und noch bis am 31. Januar in der Wülflinger Quartierbeiz. Dann hängen die beiden ihre Jobs an den Nagel, wie das Winterthurer News-Portal «84xo» berichtete. Grund dafür seien inakzeptable Mietkonditionen. Laut Wolf wollte ihr Vorgänger und Vermieter, dass das Paar acht Prozent mehr Miete zahlt und das Bahnhöfli auch am Nachmittag öffnet.