Wirtschaft in Winterthur – Autoneum steigert Umsatz um über 200 Millionen Franken Der Automobilzulieferer Autoneum konnte seinen Umsatz im ersten Halbjahr 2023 um fast ein Viertel steigern. Dafür gibt es verschiedene Gründe.

Autoneum entwickelt und produziert Komponenten für den Lärm- und Hitzeschutz in Autos. Foto: Enzo Lopardo

Der Umsatz des Winterthurer Automobilzulieferers Autoneum nahm im ersten Halbjahr 2023 um 213,9 Millionen Franken auf rund 1,1 Milliarden Franken zu, wie einer aktuellen Mitteilung zu entnehmen ist. Das Wachstum sei sowohl auf die Markterholung in Europa als auch auf die Übernahme des deutschen Konkurrenten Borgers Automotive zurückzuführen. Für das gesamte Jahr 2023 rechnet Autoneum mit einem Umsatz von 2,4 bis 2,5 Milliarden Franken (bei unveränderten Wechselkursen).

Mit der Borgers-Übernahme per 1. April 2023 habe Autoneum eine «einmalige Chance» genutzt und damit eine wichtige Voraussetzung für zukünftiges Wachstum geschaffen. Neu betreibt die Gruppe weltweit 67 Produktionsstätten und beschäftigt rund 16’600 Mitarbeitende in 24 Ländern. Finanziert habe man die Übernahme mit einem Überbrückungskredit. Die Eigenkapitalquote sank damit seit Ende 2022 von 29,4 auf 25,7 Prozent. Langfristig will Autoneum die Übernahme mit einer Kapitalerhöhung von rund 100 Millionen Franken sicherstellen.

Der Gewinn des Unternehmens stieg im ersten Halbjahr 2023 auf 84,9 Millionen Franken. Zum Vergleich: Im Vorjahr betrug dieser noch 6,4 Millionen Franken. Steuern und weitere Abgaben sind bei beiden Beträgen noch nicht berücksichtigt. Bei den Gewinnzahlen hat Autoneum die Erwartungen der Analysten damit deutlich übertroffen, beim Umsatz in etwa erfüllt.

zim

