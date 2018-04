Ex-Sonova-CEO Braunschweiler wird neuer VR-Präsident von Tecan

Lukas Braunschweiler wird es nach Abschluss seiner Tätigkeit als langjähriger Geschäftsführer von Sonova per Ende März nicht langweilig: Nicht nur wird der 61-jährige anlässlich der Generalversammlung des weltweit führenden Hörgeräteherstellers aus Stäfa von Mitte Juni in den Verwaltungsrat gewählt. Am letzten Donnerstag kürte ihn die Schweizerische Management Gesellschaft zu ihrem neuen Präsidenten. Und am Dienstag nun ist Lukas Braunschweiler an der GV von Tecan in Pfäffikon SZ zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrates gewählt worden.

Nachfolger von Rolf Classon

Braunschweiler, der auch im Verwaltungsrat der Industriegruppe Schweiter (Ex-Horgen) sitzt, tritt bei Tecan die Nachfolge von Rolf Classon an. In den vergangenen drei Jahren hat der börsenkotierte Laborausrüster aus Männedorf den Umsatz um rund 150 Millionen Franken gesteigert, zwei Drittel davon aus eigener Kraft. Das profitable Wachstum lag klar über dem Marktdurchschnitt. Auch künftig sollen Akquisitionen eine Priorität der Unternehmensstrategie sein.

Die 1980 gegründete Tecan Group ist auf Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Automatisierungslösungen für Laboratorien im Life-Science-Bereich spezialisiert. Die Kunden sind Pharma- und Biotechnologiefirmen, Forschungsabteilungen von Universitäten sowie forensische und diagnostische Laboratorien.

Höhere Dividende

Lukas Braunschweiler, der an der ETH Zürich in physikalischer Chemie promovierte, war bereits von 2009 bis 2012 Mitglied des Verwaltungsrats der Tecan Group sowie Vorsitzender des Prüfungsausschusses. Zuvor war er lange Jahre CEO des US-Laborspezialisten Dionex. Erfahrungen, die ihm in seiner Arbeit als VR-Präsident bei Tecan zugute kommen. An der Versammlung vom Dienstag beschlossen die Aktionäre zudem, die Dividende dank verbesserter Rentabilität und soliderer Bilanz auf 2 Franken zu erhöhen. (Zürichsee-Zeitung)