Erleichtert – aber nur teilweise: Das sagen Betroffene der Corona-Krise

Sina Arnoldselbstständige Kieferorthopädin

Die Dentalassistentinnen von Sina Arnold waren die ganze ­Woche am Telefon: Sie mussten 700 bis 800 Patienten bis Mitte April absagen. Arnold ist Kieferorthopädin und darf jetzt nur noch Notfälle behandeln: «Social Distancing ist bei uns nicht möglich, aus zwei Metern Entfernung können wir nicht in den Mund schauen.»

Die Praxis, die sie zusammen mit ihrem Bruder Dario Arnold erst vergangenen August in ­Olten übernommen hat, muss Sina ­Arnold nun praktisch dichtmachen. Das heisst: Die Einnahmen bleiben aus, die Fixkosten wie Löhne für die Angestellten, Miete, Versicherungen sowie die Zinsen und Rückzahlung der Kre­dite für den Praxisneubau von ­insgesamt rund 40’000 Franken pro Monat aber laufen weiter.

Das Treuhandbüro hatte ihr schon am Montagmittag von sich aus Formulare geschickt, um Kurzarbeit zu beantragen. Das war noch, bevor der Bundesrat die verschärften Vorsichtsmassnahmen angekündigt hatte. Kurzarbeit verhängt Arnold nun für die vier Angestellten mit ­insgesamt 300 Stellenprozenten, die Putzhilfe arbeitete auf Stundenbasis. Geschlafen hat die 34 Jahre alte Zahnärztin diese Woche deswegen sehr schlecht. «Ich habe mich immer fragen müssen, was mit dem Personal wird – und überhaupt, wie denn alles weitergehen soll.»

Die Löhne für das Personal entfallen nun dank der Kurzarbeitsentschädigung. Die anderen Fixkosten aber bleiben und werden monatlich weiterhin fällig. Und für sich selbst und für ihre eigenen Lebenskosten kann ­Arnold als Selbstständige keine Kurzarbeitsentschädigung beantragen. Weil sie frisch angefangen hat, hat sie jedoch keine hohen Rücklagen – sondern sitzt auf Krediten von mehreren Hunderttausend Franken, die für die Praxisausstattung nötig waren. Immerhin: «Ein, zwei Monate kann ich überbrücken, aber dann wird es eng», sagt sie.

Die vom Bundesrat angekündigte Hilfe beruhigt sie aber schon merklich. Dass Selbstständige ­nun einfacher an Sofortkredite durch die Hausbanken kommen und auch ein Taggeld für Erwerbsausfälle beantragen können, entspannt die Lage für sie deutlich. Die Kieferorthopädin ­zitiert den Satz von Bundesrat Alain Berset: «In der Krise geht es doch genau darum, dass alle für einen und einer für alle ein­stehen – egal, ob angestellt, selbstständig oder arbeitslos.»

Steff GruberKleinunternehmer Kulturbranche

Noch vor wenigen Tagen wusste Steff Gruber nicht, wo das Geld hernehmen, um die offenen Rechnungen seines Betriebs zu zahlen. Nun sei er fürs Erste ­beruhigt, sagt der 66-Jährige. Er werde auf jeden Fall von der Möglichkeit eines günstigen Bankkredits Gebrauch machen. Die Idee überzeuge ihn, denn so könne er selber mit seiner ­Hausbank verhandeln. «Dort kennt man meinen Betrieb seit Jahren und weiss, wie ich geschäfte. Meine Bank kann deshalb auch sofort einschätzen, ob meine Forderung realistisch und ­gerechtfertigt ist.»

Gruber ist Inhaber der Alive Media AG, einer kleinen Firma für Kulturwerbung in der Stadt Zürich. Sie hängt Plakate für ­kulturelle Veranstaltungen an ­speziellen Plakatsäulen aus ­sowie in Restaurants, Hotels und Clubs. Zu seinen Kunden gehören grosse Veranstalter wie das Opernhaus, aber auch Kleinstgalerien. Viele der 32 Angestellten arbeiten Teilzeit.

Die Kulturbranche war als ­erste von den Einschränkungen ­infolge des Coronavirus betroffen. Kleinunternehmer Gruber hat deshalb bereits Anfang März ein Gesuch für Kurzarbeit gestellt, wenige Tage nachdem der Bundesrat ein Verbot für Grossveranstaltungen erlassen hatte.

Damals sei er noch davon ausgegangen, dass der Ausfall beschränkt sei und er sich mit den Aufträgen der kleineren Kulturveranstalter über Wasser halten könne, sagt Gruber. Das änderte sich schlagartig, als der Bundesrat ein allgemeines Veranstaltungsverbot erliess. «Von einem Tag auf den anderen standen wir ohne Einnahmen da.» Dank der Kurzarbeitsentschädigung sind zwar die Löhne von Grubers ­Angestellten für die nächste Zeit gesichert. Dennoch habe er vor ein paar Tagen rund der Hälfte seiner Mitarbeitenden gekündigt. Nun werde er prüfen, wie viele Kündigungen er zurücknehmen könne. «Es werden aber nicht alle sein. Denn selbst wenn das Virus in ein paar Monaten überstanden ist, wird für meine Firma nicht alles wieder okay sein.» Ausgefallene Veranstaltungen könnten, wenn überhaupt, nur zu einem Teil nachgeholt werden. Gruber geht deshalb von einem nachhaltigen Schaden für seinen Betrieb aus. Als störend empfindet er, dass er selber keine Entschädigung für seinen eigenen Lohnausfall erwarten könne. Die Kurzarbeit sei dafür nicht vorgesehen und auch die Soforthilfe des ­Bundesrats nicht.

Valentin ZürrerFahrlehrer auf Abruf

Der 34-jährige Valentin Zürrer ist enttäuscht von den Massnahmen, die der Bundesrat bisher zur Eindämmung der Corona-Krise ergriffen hat. Er arbeitet als Fahrlehrer auf Abruf für die FM Fahrschule Mannhard GmbH in Zürich. Die Zahl der Aufträge schwankt je nach Saison. Besonders viel im Einsatz steht er in der wärmeren Jahreszeit von ­April bis Oktober, wenn er auch Motorradkurse anbieten kann. Manche Fahrlehrer würden sich im Sommer ein finanzielles ­Polster erarbeiten, damit sie im Winter gut über die Runden kommen, erläutert Zürrer. Doch ausgerechnet jetzt bricht sein Einkommen völlig weg. Denn wie die Fahrschule auf ihrer Internetseite mitteilt, muss sie sämtliche Fahrlektionen und Kurse bis mindestens 19. April einstellen, um eine weitere Verbreitung des Coronavirus einzudämmen.

Zwar haben laut dem Staatssekretariat für Wirtschaft auch Angestellte auf Abruf Anspruch auf eine Kurzarbeitsentschädigung. Dies aber nur, wenn das Arbeitspensum im Durchschnitt nicht mehr als zwanzig Prozent schwankt. Zürrer arbeitet monatlich zwischen vier und acht ­Tagen für die Fahrschule Mannhard. Dass er die Bedingung ­erfüllt, ist deshalb eher un­wahrscheinlich – eine amtliche ­Berechnung liegt aber noch nicht vor.

«Dieses Einkommen ist für mich überlebenswichtig», sagt Zürrer. Zuvor hat er in einer ­Festanstellung für die Fahr­schule Mannhard gearbeitet. Seit Juli 2018 tut er dies nur noch auf ­Abruf und baut nebenher im ­zürcherischen Bertschikon eine eigene Fahrschule auf. Zudem betreibt er dort auch noch eine Werkstatt für Motorradrepara­turen. Diese werfen zwar am ­wenigsten Einnahmen ab, doch aufgrund des kompletten Stillstands der Fahrlehrbetriebe ist das derzeit seine einzige Einnahmequelle.

«Wenn der Stillstand am 19. April beendet wird, kann ich das finanziell knapp verkraften», sagt Zürrer. Wenn die Betriebsschliessung jedoch bis Mai oder gar Juni verlängert werden muss, sieht er schwarz.

Einen Überbrückungskredit für seine eigene Fahrschule möchte Valentin Zürrer wenn ­immer möglich vermeiden. Denn er befürchtet, dass er mehrere Jahre benötigt, um diesen wieder abzutragen. Denn ob die Kunden nach dem 19. April in Scharen kommen und alle verlorenen Stunden nachholen, ist noch ­unklar.

