Dow Jones begibt sich auf Talfahrt

Die Börsen iin den USA sind nach den jüngsten chinesischen Zöllen auf US-Einfuhrgüter tiefer in den Handel gestartet. Anleger befürchten eine weitere Eskalation in dem Handelskonflikt zwischen den beiden weltweit führenden Volkswirtschaften. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete am Montag 1,7 Prozent schwächer bei 25.522 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 1,6 Prozent auf 2834 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq fiel um 2,2 Prozent auf 7744 Punkte.

Chinas Finanzministerium kündigte an, US-Waren im Wert von 60 Milliarden Dollar mit Strafzöllen zu belegen und reagierte damit auf die US-Zölle auf chinesische Güter vom Freitag. «Jede Zollerhöhung ist eine Belastung für die weltweite Wirtschaft, und wenn es die Wirtschaft belastet, belastet es die Firmengewinne, und deswegen werden die Aktienmärkte reagieren», sagte Art Hogan, Chefstratege bei National Securities.

Uber verliert weiter an Boden

Unter Druck waren Firmen, die besonders viel Geschäft im Ausland machen. So gaben die Papiere des Flugzeugherstellers Boeing 3,3 Prozent nach, die Titel des Baumaschinenbauers Caterpillar verloren 3,5 Prozent. Auch Technologiewerte wie Apple, Intel oder Qualcomm gerieten unter Druck.

Börsenneuling Uber fällt in der Gunst der Anleger weiter zurück. Die Aktien des kalifornischen Fahrdienstvermittlers verloren mehr als zehn Prozent. Bereits am ersten Handelstag am vergangenen Freitag waren Anleger auf die Bremse getreten – die Uber-Aktien schlossen 7,6 Prozent tiefer bei 41,57 Dollar. Ausgegeben wurden die Papiere zu je 45 Dollar. (fal/Reuters)