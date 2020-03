Migros bremst bei Aktionen

Aktionen sind im Schweizer Detailhandel ein beliebtes Mittel, um Kunden in die Läden zu holen. Durch den schlechten Geschäftsgang der letzten Jahre und den harten Konkurrenzkampf wurde die Rabattitis sogar noch verstärkt. Nun ändert das Virus die Ausgangslage. Da alle Läden mit Ausnahme der Lebensmittelhändler geschlossen sind, haben die Supermärkte plötzlich die Poleposition; die Regale müssen aufgrund hoher Nachfrage ständig wieder aufgefüllt werden.

Das hat nun Auswirkungen auf die Preisstrategie der Händler. Zumindest die Migros drückt auf die Bremse: «Die zeitweise massiv gesteigerte Nachfrage hat dazu geführt, dass wir einzelne Aktionen gestrichen haben», sagt Sprecher Marcel Schlatter. Aus dem Umkreis der Agenturen ist zu hören, dass die sogenannten Schweinebauchinserate mit den vielen Aktionsangeboten deutlich abgenommen haben.

Reguläre Preise sollen ­Hamsterkäufe verhindern

Bei Coop tönt es etwas zurückhaltender. Man plane Aktionen grundsätzlich langfristig. «Bei Sortimenten, die wir in der aktuellen Situation nicht mehr anbieten dürfen, zum Beispiel Blumen, führen wir selbstverständlich keine Aktionen mehr durch», heisst es.

Die Migros begründet ihren Schritt vor allem mit dem Vorbeugen von Hamsterkäufen. Man wolle den ohnehin hohen Warenfluss nicht noch zusätzlich ankurbeln. Doch es ist zu vermuten, dass die Detailhändler auch ein ökonomisches Kalkül machen und die Aktionen herunterfahren, weil sie in der aktuellen Situation nicht mehr nötig sind.

Aus Umweltsicht ist der notstandsbedingte Wechsel auf jeden Fall gut. Denn die vielen Aktionen im Detailhandel fördern auch Food-Waste. 800 Gramm Rindshackfleisch, 1,5 Kilogramm Schweine-Racks: Multipacks sind gang und gäbe. Wer Fleisch und andere Frischwaren in derart grossen Mengen kauft, erhält einen Rabatt von bis zu 50 Prozent. Das Ausmass der Verschwendung ist enorm, wie eine Berechnung von Claudio Beretta vom Institut für Lebensmittel- und Getränkeinnovation der Hoch­schule ZHAW zeigt: «Jährlich wird in der Schweiz das Fleisch von rund 500’000 Schweinen und 100’000 Rindern zu Abfall.» Nicht alles endet im Müll. Ein Teil wird zu Tierfutter, obwohl das Fleisch für den Verzehr geeignet wäre.

«Fast die Hälfte der Fleisch­abfälle entsteht bei uns Konsumenten», sagt Beretta, der im Auftrag des Bundesamts für Umwelt eine Studie zum Thema erstellt hat. Durch die Sonderangebote im Multipack falle es Kunden schwer, einen der Grundsätze zur Bekämpfung von Food-Waste zu befolgen: Nur das kaufen, was man braucht. Das sagt Karin Spori vom Verein Foodwaste.ch. «Aktionen im Multipack oder 2 für 1 verleiten zum Kauf, obwohl man gar nicht so viel braucht.» Laut Thomas Schmidt, Experte für die Reduktion von Lebensmittelabfällen beim deutschen Thünen-Institut, weisen verschiedene Untersuchungen in diese Richtung. «Wir gehen davon aus, dass ein Zusammenhang zwischen Preisnachlässen für grosse Mengen und der Menge an Lebensmittelabfall besteht», sagt er. In Umfragen bestätigten Konsumenten, dass sie wegen solcher Aktionen mehr Ware wegwerfen.

Besonders Single-Haushalte stecken in der Zwickmühle

Die Discounter Aldi und Lidl sagen, man mache bei Lebensmitteln «selten» Sonderangebote in Grossverpackungen. Coop, Migros und Denner, die fast jede ­Woche Aktionen von Frischwaren anbieten, verweisen darauf, dass sie viele Rabatte auch auf Lebensmitteln in kleinen Mengen gewähren. Eine Coop-Sprecherin sagt, die Kunden sollten frei entscheiden, was ihren Bedürfnissen entspreche.

Doch wie soll die steigende Anzahl Single-Haushalte auf folgende Angebote reagieren? Coop bietet regelmässig Früchte wie Avocados und Mangos mit dem Angebot «50 Prozent ab 2 Stück» an. Wer zwei Früchte kauft, zahlt gleich viel wie für ein Stück. Ein klarer Anreiz, um mehr in den Einkaufskorb zu legen, als man wirklich benötigt.

Bei der Migros heisst es zum Verzicht auf Rabatte in Multipacks: «Wenn wir gänzlich auf Gross­packungen verzichten würden, würden wir Kundengruppen wie Familien ausschliessen.» Laut Karin Spori von Foodwaste.ch gäbe es dafür eine einfache Lösung. «Solche Sonderangebote sollten immer auch für einen Artikel gelten. Damit könnte Food-Waste verhindert werden.» Die Kunden könnten dann selber entscheiden, ob sie wirklich vier Paar Cervelats brauchen oder ob sie weniger Würste mit dem gleichen Rabatt kaufen möchten. In der Kasse der Detailhändler bleibt mit der zweiten Variante allerdings weniger Gewinn.

In anderen Ländern bieten Supermarktketten dennoch solche kundenfreundliche Aktionen an, zum Beispiel in Österreich. Dort gelten bei den meisten grossen Detailhändlern Aktionen im Frischebereich bereits ab dem ersten Stück. Dazu haben sie sich in einer Vereinbarung zur Rettung von Lebensmitteln auf Initiative des Bundesministeriums verpflichtet. In Grossbritannien verzichtet die Supermarktkette Sainsbury’s weitgehend auf Sonderangebote in Multipacks. Die Rückmeldungen der Kunden hätten gezeigt, dass solche Aktionen Probleme bezüglich Lebensmittelabfällen verursachten, so das Unternehmen.

Auch in der Schweiz kommt Bewegung in die Sache – auf politischer Ebene. Der Nationalrat hat den Bundesrat beauftragt, einen Aktionsplan zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen auszuarbeiten. Dabei will der Bund neue Massnahmen ergreifen. Aktionen in Multipacks sieht das Bundesamt für Umwelt kritisch: «Mengen­angebote wie beispielsweise 3 für 2 sind bei Frischeprodukten mit geringer Haltbarkeit heikel», sagt eine Sprecherin.



